هنأ صلاح غالي، والد الكابتن محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني، قائلا: «فخور بابني جدا، وكانت فرحتي كبيرة، وقلت إن إحنا خلاص فوزنا»

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي المذاع على فضائية «دريم»: «محمد بيتصل بيا أنا ووالدته قبل كل مباراة، وأنا فخور بفرحة الشعب المصري»، مضيفا «كرة القدم هي الوحيدة التي تدخل السعادة على قلبي في ظل الحالة التي تمر بها الدولة، ووالدته خرجت تحتفل مع أهالي القرية في الشوارع».كان المنتخب الوطني تأهل للمباراة النهائية في بطولة الأمم الأفريقية، بعد فوزه على نظيره بوركينا فاسو، بركلات الترجيح بنتيجة 4 / 3، في المباراة التي أقيمت على ملعب دانجوندجي، ضمن مباريات الدور نصف النهائي للبطولة الأفريقية التي تقام بالجابون.وكان الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة انتهيا بالتعادل الإيجابي 1/1، ليلجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت للفراعنة، وأعلنت تأهلهم للمباراة النهائية.