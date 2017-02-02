اقتحم الإعلامي مدحت شلبي، ستوديو |كل يوم|، المذاع على قناة |أون إي|، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، بعد فوز مصر على بوركينا فاسو بركلات الترجيح

وهنأ |شلبي| المنتخب والشعب المصري، قائلا: |مبروك لمصر|، واحتضنه الإعلامي عمرو أديب، قائلا: |مصر كلها بتفرح|.