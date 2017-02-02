احتفل الإعلامي عمرو أديب على الهواء مباشرة، خلال تقديمه برنامجه |كل يوم|، المذاع على قناة |أون إي|، بعد تأهل مصر لنهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية

وردد أديب هتافا لتحية حارس المرمى عصام الحضري، بعد تصديه للكرة الأخيرة في ركلات الترجيح، ثم شرع في |التنطيط| بالاستوديو، قائلا: |عملوها الرجالة مبروك لمصر|.