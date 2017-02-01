رد الشيخ محمود عاشور، وكيل الأزهر الأسبق، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، على سؤال متصلة تقول: «أنا متزوجة وعندى 4 أطفال، وزوجي بيشرب وعلطول بيضربني ويسب الدين، ومش بيصلى ولا يصوم وانفصلت عنه مره ورجعت تانى، فماذا أفعل؟»

وقال «عاشور»، خلال برنامج «فتاوى»، المذاع على فضائية «الحياة»،: «لازم تنصحي زوجك على الصلاة والصيام، وتشجيعه من خلال الصلاة والصيام معًا»، مضيفًا أن سب الرجل الدين لزوجته وأهله، يرجع إلى سوء التربية والأخلاق.