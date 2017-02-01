رد الشيخ محمود عاشور، وكيل الأزهر الأسبق، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، على سؤال متصل يقول: «أخويا الكبير طرد أمي المريضة من البيت وقالها ماتجيش عندى البيت، وأخويا التانى أتخانق مع أمى بسبب مراته»

وقال «عاشور»، خلال برنامج «فتاوى»، المذاع على فضائية «الحياة»، إن الرسول صلى الله عليه وسلم وصى على الأم ثلاث مرات، مؤكدًا أن الأم أذا رضيت، رضى الله عن عبده، وإذا غضبت يغضب الله عز وجل».وأكد أن كلمة «أوف» لا تقال للوالدين نهائيًا.