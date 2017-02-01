رد الشيخ محمود عاشور، وكيل الأزهر الأسبق، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، على سؤال متصلة تقول: «إخواتي كلوا حقي ومابيسألوش علي هل خصامي ليهم حرام؟ وحرام أقدم بلاغ فيهم؟»

وأكد «عاشور»، خلال برنامج «فتاوى»، المذاع على فضائية «الحياة»: «حرام نأخذ حقوق البنات أو نظلم البنات أو لا نعطيهم حقوقهن»، مطالبًا الجميع بإعطاء إخواتهم البنات حقوقهن كاملة وعدم أخذ منهم شيء، بل نعطيهم أكثر من حقوقهن.وأوضح أن صلة الرحم فريضة، ويجب ألا تقطع، مطالبًا من السيدة قائلًا: «لا تقطعى صلة الرحم.. وتواصلى معهم دائمًا في المناسبات.. يمكن يأثر في قلوبهم ويعطون لكى حقك ولا يظلمونك».