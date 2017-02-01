اخبار مصر
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رياضة
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- مانشستر يونايتد أمام هال سيتي في مهمة صعبة بالدوري الإنجليزي
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- مواعيد مباريات اليوم في نصف نهائي أمم أفريقيا والدوريات الأوروبية
- محمد أبو تريكة عن شهداء «مجزرة بورسعيد»: رجال أحبوا الأهلي
- وزير الرياضة: مباريات كأس مصر قد تشهد حضورا جماهيريا
- أبو تريكة يحيي ذكرى شهداء الأهلي
- ألتراس الإسماعيلي يحضر مران الفريق الرئيسي لمباراة سموحة
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التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
لحظة بلحظة
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- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
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