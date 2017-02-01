القاهرة - مصراوي: تصوير - عمر جمال ومحمود عبدالناصر: تلقى الإعلامي محمد علي خير عزاء والدته في مسجد عمر مكرم، اليوم الثلاثاء، عقب صلاة المغرب

وحضر العزاء الإعلامي مصطفى بكري، والنائب أسامة هيكل، والمرشح الرئاسي السابق عمرو موسى، والداعية عمرو خالد، ورجل الأعمال طارق نور، وعدد نجوم الوسط الإعلامي.

وتوفيت والدة خير يوم الأربعاء 25 يناير، بعد صراع مع المرض.

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