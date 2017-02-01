كشف الفنان هشام سليم، أنه كان يتعاطى المواد المخدرة أثناء دراسته في الولايات المتحدة الأمريكية

وقال خلال لقائه ببرنامج «العاشرة مساء»، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية «دريم»: «أخبرت والدي بعد عودتي من أمريكا بأني تعاطيت مواد مخدرة فقال لي: ماذا شعرت بعد ذلك، فقلت له: فضلت صاحي 24 ساعة وبعدها نمت 24 ساعة وفوجئت بإسهال فظيع، فقال: أنا مبسوط من ده ومش هتعمل كده تاني، وبالفعل لم أجرب تعاطي المخدرات مرة أخرى».وأضاف: «الحاجة الوحيدة اللي معرفتش أبطلها هي التوقف عن تدخين السجائر، وتجربة تعاطي المخدرات لم تتكرر مرة أخرى وكانت على يد صاحبة سوء».