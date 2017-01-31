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تامر أمين: تأجيل التعديل الوزاري بسبب اعتراض السيسي
31
يناير
2017
19:47 PM
قال الإعلامي تامر أمين: إن مصادر مطلعة كشفت أن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء عرض اسماء التعديل الوزاري على الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل مغادرة الرئيس البلاد؛ للمشاركة بالقمة الأفريقية في أديس أبابامؤكدا: إن السيسي اعترض على 3 حقائب وزارية، وطالب تغييرهم باَخرين.وأضاف، خلال برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»: إنه تم تأجيل التعديل الوزاري بسبب الاعتراض على 3 وزارات. مشيرا إلى أن: مجلس النواب سيعقد جلسته غدًا، دون النظر في أسماء التعديل الوزاري المرتقب.وأشار إلى أن: السيسي طالب رئيس الوزراء البحث عن أسماء جديدة تتولى الـ 3 حقائب وزارية، بدلا من الأشخاص الذي اعترض عليهم.
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