قال اللواء حاتم باشات، عضو مجلس النواب: إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي هيلا ماريام ديسالين، على هامش قمة الاتحاد الأفريقي الـ28 المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أمر مبشر يساهم في إزالة الخلافات بين البلدين

وأوضح خلال لقائه ببرنامج |صالة التحرير|، المذاع على قناة |صدى البلد|، تقديم عزة مصطفى: أن الرئيس السيسي اتفق مع رئيس الوزراء الإثيوبي على عدم المساس بحصة مصر في مياه نهر النيل، وأنها لن تتأثر ببناء سد النهضة، مشيرًا إلى أن السيسي أكد في عدد من المرات أن حقوق مصر من مياه نهر النيل محفوظة.ولفت: إلى أن الإفراج عن بعض المعتقلين المصريين بالسجون المصريين، أمر يدعو للتفاؤل ويخفف حدة الاحتقان في العلاقات بين البلدين.