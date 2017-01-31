وصف الفنان إبراهيم نصر، الفنان الراحل محمد رضا بالنسمة، ودمث الخلق

وقلّد «نصر» خلال لقائه في برنامج «العاشرة مساء»، المذاع على فضائية «دريم»، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، الفنانين محمد رضا وأمين هنيدي، وتوفيق الدقن.