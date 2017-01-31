قال الفنان إبراهيم نصر: |إن الشعب المصري خفيف الظل وابن نكتة، ومش أي برامج فكاهية ممكن تخليه يضحك ويشاهدها|

وأضاف خلال لقائه في برنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي المذاع على فضائية «دريم»: «برامج المقالب الحالية سخيفة ومفيهاش الضحكة، وتصيب بالاشمئزاز؛ لأنها تعرض من داخل البيوت بالرغم من ارتفاع تكلفة إنتاجها».وتابع: «بعض البرامج كانت تعتمد على فكرة إهانة الفنانين، فكيف يتعاطف معه الجمهور ويصدقه في ما يقدمه في أعمال سينمائية»، لافتا إلى أنه رفض المشاركة في مسلسلين مقابل مبالغ مالية كبيرة؛ لأنه لم يقتنع بالسيناريو.