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بالفيديو.. أغرب احتفالات اللاعبين بالأهداف في أمم أفريقيا
31
يناير
2017
04:49 AM
يترقب عشاق كرة القدم انطلاق منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2017 والمقامة حاليًا بالجابون، حيث يلعب منتخبنا الوطني مع بوركينا فاسو غدًا الأربعاء، فيما يلعب منتخب غانا مع الكاميرون بعد غد الخميسوشهدت مباريات البطولة احتفالات غريبة على الطريقة الأفريقية عقب تسجيل اللاعبين للأهداف، ما أعطى هذه النسخة من البطولة الأفريقية تميزًا خاصًا عن أي بطولات أخرى حول العالم.ومن أبرز الاحتفالات التي خطفت أنظار الجماهير في بطولة الجابون، احتفالات لاعبي منتخبات غانا والكونغو ومنتخب مصر وبوركينا فاسو.
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