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بالفيديو.. أول ظهور للسيسي ووزير الخارجية المصري بالقمة الأفريقية
30
يناير
2017
11:54 AM
عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، أول ظهور للرئيس عبد الفتاح السيسي، وسامح شكرى، وزير الخارجية المصرى، من داخل القاعة الرئيسية، للمشاركة في القمة الأفريقية بالعاصمة الإثيوبية بأديس أباباويشارك الرئيس في أعمال القمة الـ28 للاتحاد الأفريقى اليوم الاثنين، بالعاصمة الإثيوبية |أديس أبابا|، بحضور 32 من قادة القارة تحت شعار |تسخير العائد الديموجرافى من خلال الاستثمار في الشباب|.ويلتقى السيسي مع رئيس وزراء إثيوبيا هايلا ماريام ديسالين، على هامش المشاركة في أعمال القمة الأفريقية في أديس أبابا، كما يوقع الاتفاقية الأفريقية لمكافحة الفساد على هامش مشاركته في أعمال القمة الأفريقية.ومن المقرر أن يشهد اللقاء مواصلة تطوير العلاقات المصرية الإثيوبية على المستوى الشعبي في ظل الروابط التاريخية التي تجمع بين الشعبين فضلا عن حرص مصر على مواصلة تقديم برامج التدريب وبناء القدرات للأشقاء الإثيوبيين، إلى جانب تقديم المساعدات التنموية والفنية والإنسانية بما يسهم في تحقيق التنمية التي يطمح إليها الشعب الإثيوبي.
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