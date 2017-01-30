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«المرور» تناشد باستخدام محور النصر بديلا لطريق صلاح سالم
30
يناير
2017
11:53 AM
أكد المقدم عماد حماد رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بإدارة مرور القاهرة، أن هناك سيولة مرورية على أغلب الطرق والمحاور، نتيجة بدء إجازة نصف العام، مشيرا إلى أن جميع المحاور تعمل بشكل جيد، باستثناء بعض الطرقوأوضح «حماد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، اليوم الإثنين، أن أغلب الكثافات تتركز أعلى كوبري أكتوبر القادم من مدينة نصر ومصر الجديدة مدخل الوصلة المعلقة وحتى ميدان رمسيس.وأشار إلى وجود كثافات مرورية على محور صلاح سالم طوال اليوم، بسبب بدء معرض الكتاب، مناشدا سائقي المركبات استخدام محور النصر كطريق بديل.
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