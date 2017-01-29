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بالفيديو.. تكثيف الرقابة التموينية على المحال المشاركة في الأوكازيون
29
يناير
2017
14:48 PM
أكد سيد حجاج، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن المحل الراغب في دخول الأوكازيون الشتوي لابد أن يحصل على موافقة واضحة وصريحة من الوزارةوأشار رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين إلى أهمية تشديد الرقابة على جميع المحال حتى يحصل المواطن على حقه.وأضاف «حجاج»، خلال مداخلة هاتفية بفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأحد، أن المحل الراغب في الاشتراك في الأوكازيون، لابد أن يحمل رقم سجل تجاري ورخصة رسمية، ولابد أن يتأكد المستهلك أن المحل يعلن عن الأسعار القديمة للسلعة قبل التخفيض وبعد التخفيض، وضرورة أن يحصل المستهلك على فاتورة.وأكد أن هناك حملات مراقبة على المحال المعلنة على وجود أوكازيون للتأكد من أن التخفيض المعلن حقيقي وليس وهميا.
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