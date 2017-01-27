يحل الفنان محمود العسيلي ضيفا على الدمية الشهيرة بـ«أبلة فاهيتا»؛ للحديث عن أبرز أعماله الفنية التي قدمها في حوار ساخر، ويقدم عددا من أشهر أغانيه

​ويستعرض البرنامج أهمَ أحداث الفترة الماضية بطريقة ساخرة، ويذاع البرنامج الليلة على فضائية «cbc» في الحادية عشرة مساء.