وصل إلى مقر مبنى الكونجرس الرئيس المنتخب دونالد والرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما لأداء اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية

وصافح ترامب عددا من رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية السابقين.ويُقسم دونالد ترامب اليوم الجمعة، على مدرجات مقر الكونجرس الأمريكي الكابيتول، اليمين ليصبح الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة خلفًا لباراك أوباما، مدشنا ولايته التي تمتد أربع سنوات، والتي وعد بأن يهز واشنطن والعالم خلالها.ويستعد |ترامب| لتوقيع إجراءات تنفيذية في أول أيامه بالبيت الأبيض ليتخذ خطواته الأولى الرامية إلى تضييق الخناق على الهجرة، والتي تتضمن بناء جدار على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك وتراجعًا عن سياسات الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما.