تجددت الاشتباكات بين قوات الشرطة الأمريكية والمتظاهرين في شوارع واشنطن، وحاولت الشرطة تفريق المتظاهرين، ومنعهم من الوصول لمبنى الكونجرس قبل دقائق من إنطلاق حفل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب

ويستعد |ترامب| لتوقيع إجراءات تنفيذية في أول أيامه بالبيت الأبيض؛ ليتخذ خطواته الأولى الرامية إلى تضييق الخناق على الهجرة، والتي تتضمن بناء جدار على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك، والتراجع عن سياسات الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما.