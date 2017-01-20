وصلت إلى مقر الاحتفال بتنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب منافسته في الانتخابات الرئاسية الخاسرة هيلاري كلينتون، بصحبة زوجها بيل كلينتون الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية

ويُقسم دونالد ترامب، اليوم الجمعة، على مدرجات مقر الكونجرس الأمريكي الكابيتول، اليمين؛ ليصبح الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، خلفا لباراك أوباما، مدشنا ولايته التي تمتد أربع سنوات، والتي وعد بأن يهز واشنطن والعالم خلالها.يستعد «ترامب» اليوم لتوقيع إجراءات تنفيذية في أول أيامه بالبيت الأبيض؛ ليتخذ خطواته الأولى، الرامية إلى تضييق الخناق على الهجرة، والتي تتضمن بناء جدار على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك، وتراجعا عن سياسات الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما.