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بالفيديو.. مأساة ربة منزل تطلب الخلع من زوجها السوري «تقرير»
20
يناير
2017
18:47 PM
روت |هبةم| ربة منزل بالعقد الثالث من عمرها مأساتها لـ«فيتو» من أمام محكمة الأسرة حيث قالت إنها تزوجت من سوري الجنسبة وأقامت معه بسوريا منذ أكثر من 15 سنة.وأضافت أنها هربت بأولادها عندما اندلعت الثورة السورية عن طريق لبنان إلى مصر، مشيرة إلى أنها فقدت الاتصال بزوجها ولا تعلم ما إذا كان على قيد الحياة من عدمه.وتابعت |هبة|، أنها لا تجد لها وظيفة تساعدها على تحمل أعباء المعيشة بالقاهرة، مشيرة إلى أنها تعول والدتها المريضة وأنها استطاعت إيجاد عمل لنجلها كعامل بأحد المخازن لكي يساعدها على المعيشة حيث تدفع 900 جنيه شهريا في إيجار شقتها.وأضافت أنها اضطرت لرفع دعوى خلع ضد زوجها بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، حتى تتمكن من الزواج من رجل يقوم بإعالتها هي وأولادها، وأشارت إلى أنها فوجئت بالمحكمة تطالبها بإيداع مبلغ 20 ألف جنيه كمؤخر لزوجها بخزينة المحكمة لتواجه بذلك أزمة أخرى.واستكملت حديثها قائلة: |أنا خايفة على بناتي مش هقدر أجوزهم بطريقة رسمية|، موضحة أنها تواجه صعوبة وتعقيدات في استخراج الأوراق الرسمية لأطفالها. ولخصت |هبة| رسالتها للحكومة بقولها: |عايزة أعيش حياة كريمة أنا وأولادي|.
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