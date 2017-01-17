قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي: إننا بحاجة إلى إتاحة فرصة كبيرة للمرأة في القطاع الخاص وحماية أكبر، بالإضافة إلى توفير المال للتمكن من إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، للانتقال من العمل غير الرسمى إلى العمل الرسمى

وأضافت خلال مؤتمر صحفي لمناقشة تقرير هيئة الأمم المتحدة للمرأة، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز» اليوم الاثنين، أن الوزارة تعمل على برنامج |فرصة| لتوفير فرص عمل للنساء والشباب، بالإضافة إلى برنامج |مستقبلنا في أيدينا| من أجل توعية وتدريب الشباب على مستوى القرى.وأكدت أن أغلب البرامج المخصصة لتوفير فرص عمل، يتم تخصيص 50% لصالح المرأة، مشيرة إلى أنه تم تعيين 36 سيدة حديثة التخرج بفرع بنك مصر الاجتماعى.