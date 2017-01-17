كشفت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن أن الوزارة قررت هذا العام بأنه يشترط في الأم المثالية، أن يكون لديها 3 أطفال بحد أقصى، على عكس العام الماضى التي تقدمت أغلب السيدات التي لديها أكثر من سبعة أطفال، موضحة أن الأم التي لديها زيادة عن 9 أطفال لا تعطيهم الرعاية والاهتمام بالقدر الكافى

وأكدت خلال مؤتمر صحفي لمناقشة تقرير هيئة الأمم المتحدة للمرأة، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز» اليوم، أن الوزارة هذا العام تتوجه للأسرة الصغيرة، من أجل القضاء على الزيادة السكانية خاصة أن لها آثار خطيرة على المجتمع، وتشجيع الأمهات لتقليل نسبة الإنجاب.