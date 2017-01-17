قال المهندس |حسام الجمل| رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إننا في زمن تكثر فيه المعلومات والبيانات، وللأسف لا يوجد القدرة على إمكانية التوصل إلى مصدر المعلومة للتأكد من صحة المعلومة

وعقب «الجمل»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح أون»، المذاع على فضائية «أون تي في»، اليوم الثلاثاء، على ما تردد بشأن فرض وزارة التموين سلع إجبارية محددة على البطاقات التموينية، موضحًا أن هناك بعض التجار يسيئوا التصرف، حيث لا يملكون سلعًا كثيرة، فيقولوا للمواطنين إن هذه السلع فقط هى المتوفرة.وأكد أن وزارة التموين تعمل على توفير السلع، ولا يوجد فرض سلع جبرية على المواطن.