طالبت الإعلامية نهاوند سري، الحكومة بإعادة النظر في منظومة المرور، والاستفادة من التجارب والنظم الدولية لتطويرها من أجل القضاء على الزحام المروري الذي تعاني منه مختلف المحافظات على رأسها القاهرة والجيزة

واقترحت سري، خلال تقديمها برنامج |صباح on|، المُذاع عبر فضائية |on live|، اليوم الثلاثاء، الاستغناء عن رجل المرور في الشارع والاستعانة بكاميرات المراقبة لرصد المخالفات وكسر الإشارة.وتابعت: |الموضوع محتاج حل جذري، وبسيط جدا، مش لازم نخترعه وممكن ننقله عن دول تانية زي دبي|، مردفة: أتمنى أن يكون هناك مراقبة على سائقي الأتوبيسات والمكروباصات |إحنا بنشوف العجب في الطريق|.