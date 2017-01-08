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بالفيديو.. وزير القوى العاملة يكشف تفاصيل 546 فرصة عمل في الكويت
08
يناير
2017
04:47 AM
أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة ستفتح أبوابها، غدا الإثنين، لمدة 4 أيام لاختبار المرشحين للسفر إلى الكويت حيث تم توفير 546 فرصة عمل هناك، برواتب تتراوح ما بين 400 إلى 1200 دينار شهرياوقال |سعفان| في مداخلة هاتفية لبرنامج «خط أحمر» تقديم الإعلامي محمد موسى المذاع على فضائية الحدث اليوم، إن الاختبارات تجريها لجنة متخصصة من الكويت لاختيار الشخص المناسب لهذه الفرص وبمساعدة مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، مشيرا إلى أن عدد المتقدمين وصل إلى 3200 متقدم للعمل بـ 12 مهنة بالفرص المطلوبة وذلك بإشراف وزارة القوى العاملة، التي يشهد مقرها في مدينة نصر إجراء الاختبارات.
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