عاد لاعبو فريق |شابيكوينسي| البرازيلي لكرة القدم لمواصلة تدريباتهم لأول مرة منذ كارثة الطائرة التي تعرض لها الفريق،في نوفمبر الماضي وأدت إلى مقتل 18 من زملائهم

وخاض الفريق تدريبه الأول على ملعب أرينا كوندا في مدينته شابيكو استعدادا لأولي مبارياته الودية مع |بالميراس| المقرر لها 21 يناير الجاري.وحرص مدافع الفريق وأحد الناجين الستة من الحادث |هيلو نيتو31 عاما| على المشاركة في التدريب، وهو يسير على عكازين واستقبله زملاؤه بحفاوة.وقال الرئيس الجديد للنادي |بلنيو ديفيد دي نيس فيلهو|: |اليوم نعود إلى الحياة من جديد بقلوب ملؤها الأمل والتفاؤل والعزيمة وسنبذل الجهد والكثير من التضامن حتى نحقق مزيد من انتصارت نهديها إلى أرواح الشهداء.|المعروف أن النادي ضم مجموعة من اللاعبين الجدد على سبيل الإعارة لمدة عام، من بينهم لاعب وسط أتليتكو مينيرو |دودو| ومهاجم نادي كريسيوما |نيليتينو|.وكانت طائرة فريق شابيكوينسي تحطمت أثناء رحلة الفريق إلى مدينة مدلين الكولومبية، لخوض المباراة النهائية في بطولة كوبا سودا أمريكانا، أمام فريق ناسيونال.وأسفر الحادث عن مصرع 71 شخصا من بينهم 18 من لاعبي الفريق بالإضافة إلى رئيس النادي والطاقم الفني والإداري وعدد من الصحفيين والموظفين المرافقين.