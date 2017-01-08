وصف الفنان محمد لطفي، زميله محمد هنيدي، بصاحب الأخلاق الجميلة، قائلا: «هو في أجمل من هنيدي، هو قيمة فنية كبيرة جدا»

وقال لطفي خلال لقائه في برنامج «ثلاثي ضوضاء الحياة» المذاع على فضائية «الحياة»: «مبعرفش أروح أي عزاء يكون هنيدي موجود فيه مش بقدر أمسك نفسي من الضحك ساعة مابشوفه قاعد».وأضاف: «رحت لتقديم واجب العزاء في أحد الأشخاص بصحبة الراحل علاء ولي الدين ولحظة وصولنا فوجئت بوجود هنيدي يقف لتلقي واجب العزاء، فنظرت لعلاء ولي الدين وقلت له: هما حطين على باب العزاء كوميديان طب أروح أعمل إيه أنا؟، فضحك وتم طردنا من العزاء».