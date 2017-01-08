اخبار مصر
-
رياضة
- مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية ولقاء مصر وتونس
- نابولي ينتزع الفوز في الدقيقة 95 على عشرة لاعبين من سامبدوريا
- عبدالباسط حمودة: أحب مؤمن الشقي.. وانتظروا قنبلة الأهلي (فيديو)
- مؤمن زكريا يفسر سبب احتفاله الشهير
- «الأهلي» يتلقى موافقة على تخصيص 50 فدانا لفرع التجمع
- بالصور.. منتخب الكاميرون يواصل استعداداته لأمم أفريقيا
- روني يعادل رقما قياسيا وأرسنال ينجو من مفاجأة
- مالي تخسر أمام بوركينا فاسو وديا قبل الأمم الإفريقية
- عماد متعب: ما زلت قادرا على اللعب 90 دقيقة
- قناة البحر الأحمر تبث ودية الاتحاد السكندري والمريخ السوداني
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
بالفيديو.. مشادة بين خبير تربوي وأستاذ مناهج بسبب نظام «البوكليت»
08
يناير
2017
02:48 AM
دخل الخبير التربوي محمد زهران، والدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، في مشادة بسبب نظام امتحانات الثانوية العامة الجديد «البوكليت»واتهم «زهران» خلال لقائه ببرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشى، على قناة «دريم»، «شحاتة» قائلا: نظام امتحانات الثانوية العامة الجديد فرقعة ومحاولة لإظهار الوزارة في أنها تطور العملية التعليمية، في حين أنه يعد نهاية للمنظومة التعليمية والوزارة تركت تطوير البرامج وتفرغت للامتحانات».ومن جانبه، انفعل «شحاتة» على «زهران» قائلا: «كلامك غير علمي، خاصة وأن نظام البوكليت هو نظام امتحانات عالمي، والدولة لا تنفق على التعليم، وأجور المعلمين صفر، ومش عايز حد يكلمنى عن التعليم وجدواه، والنظام الجديد يقضى على الغش».
بواسطة
التعليقات
المزيد في فيديوهات
بالفيديو.. محمد لطفي: اتطردت من عزاء بسبب محمد هنيدي
كل يوم - السبت 07 يناير 2017 .. الحلقة الكاملة
بالفيديو.. مشادة بين خبير تربوي وأستاذ مناهج بسبب نظام «البوكليت»
بالفيديو.. خبير تربوي يهاجم الإبراشي: كل مرة بتحطني في التلاجة
بالفيديو.. تفاصيل وفاة طفل بسبب وجبة كباب فاسدة في الإسكندرية
بالفيديو.. طبيبة بيطرية: السودان ضحك على المصريين في صفقة لحوم
بالفيديو.. ضبط 7 أطنان لحوم حمير مصبوغة بمادة سرطانية
بالفيديو والصور.. الداخلية تحبط تهريب مخدرات بـ 33 مليون جنيه
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع