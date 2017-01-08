دخل الخبير التربوي محمد زهران، والدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، في مشادة بسبب نظام امتحانات الثانوية العامة الجديد «البوكليت»

واتهم «زهران» خلال لقائه ببرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشى، على قناة «دريم»، «شحاتة» قائلا: نظام امتحانات الثانوية العامة الجديد فرقعة ومحاولة لإظهار الوزارة في أنها تطور العملية التعليمية، في حين أنه يعد نهاية للمنظومة التعليمية والوزارة تركت تطوير البرامج وتفرغت للامتحانات».ومن جانبه، انفعل «شحاتة» على «زهران» قائلا: «كلامك غير علمي، خاصة وأن نظام البوكليت هو نظام امتحانات عالمي، والدولة لا تنفق على التعليم، وأجور المعلمين صفر، ومش عايز حد يكلمنى عن التعليم وجدواه، والنظام الجديد يقضى على الغش».