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بالفيديو.. خبير تربوي يهاجم الإبراشي: كل مرة بتحطني في التلاجة
08
يناير
2017
02:48 AM
انتقد الخبير التربوي الدكتور محمد زهران، الإعلامي وائل الإبراشي على الهواء، قائلا: «كل ما بتستضفني معاك في البرنامج بتحطني في التلاجة والناس بتقولي الإبراشى بيحطك في التلاجة ومش بيخليك تتكلم»ومن جانبه رد الإبراشي خلال برنامج «العاشرة مساء» المذاع على فضائية «دريم»، قائلا: «ليه بس ده بالعكس أنت الأصل ومعلش مضطر أخد الكلمة منك علشان معانا متصل على التليفون».
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