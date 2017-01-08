انتقد الخبير التربوي الدكتور محمد زهران، الإعلامي وائل الإبراشي على الهواء، قائلا: «كل ما بتستضفني معاك في البرنامج بتحطني في التلاجة والناس بتقولي الإبراشى بيحطك في التلاجة ومش بيخليك تتكلم»

ومن جانبه رد الإبراشي خلال برنامج «العاشرة مساء» المذاع على فضائية «دريم»، قائلا: «ليه بس ده بالعكس أنت الأصل ومعلش مضطر أخد الكلمة منك علشان معانا متصل على التليفون».