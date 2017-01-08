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بالفيديو.. تفاصيل وفاة طفل بسبب وجبة كباب فاسدة في الإسكندرية
08
يناير
2017
02:47 AM
روى رزق محمد صاحب مطعم الإسكندرية المتسبب في وفاة طفل تفاصيل الواقعة قائلا: «والد الطفل وأسرته طلبوا وجبة كباب وكفتة وبعد 24 ساعة شعروا ببعض الألم»وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشى المذاع على فضائية «دريم»: «إن الأسرة توجهت لإحدى الصيدليات وأعطاهم الصيدلي دواء لعلاج البرد والعينات التي حللتها معامل وزارة الصحة لم تؤكد وفاة الطفل، بسبب تناول الوجبة، وتحقيقات النيابة أثبتت ذلك».ومن جانبه، هاجم سامح رزق والد الطفل المتوفى، صاحب المطعم قائلا: «كل الكلام اللى قالوا كذب وافتراء، وتحقيقات النيابة أثبتت أن الأكل كان مسمما وحسبى الله ونعم الوكيل».
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