عرض الإعلامي وائل الإبراشى مقطع فيديو يرصد لحظة ضبط مدير الطب البيطرى بالجيزة 7 أطنان لحوم فاسدة منتهية الصلاحية، داخل مخزنين

وقالت الدكتورة شيرين زكى الطبيب بمديرية الطب البيطرى بالجيزة خلال لقائها ببرنامج «العاشرة مساء» المذاع على فضائية «دريم»، إن اللحوم التي تم ضبطها هي لحوم حمير، وتم صبغها بلون أحمر تصيب المواطنين بالسرطان.وأضافت أنه اللحوم المضبوطة مفرومة ويتم استخدامها في صناعة البرجر، لافتة إلى أن اللحوم المضبوطة كانت داخل مخزنين.