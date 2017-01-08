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بالفيديو.. طبيبة بيطرية: السودان ضحك على المصريين في صفقة اللحوم
08
يناير
2017
00:48 AM
ناشدت الدكتورة شيرين زكي، الطبيبة البيطرية بمديرية الطب البيطري بالجيزة، وزير التموين اللواء محمد علي الشيخ بفتح ملف صفقة اللحوم السودانية التي أبرمها الدكتور خالد حنفي، وزير التموين المقالوقالت الدكتورة شيرين، خلال لقائها في برنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي المذاع على فضائية «دريم»، إن وزير التموين السابق عقد صفقة مع السلطات السودانية على توريد 800 ألف رأس ماشية على مدى 3 سنوات، مضيفة: «السودان ضحك على الحكومة المصرية في صفقة اللحوم».وتابعت: «الحكومة اضطرت إلى سداد 80% من قيمة الصفقة لتثبيت سعر اللحوم عند 50 جنيهًا للكيلو قبل تعويم الجنيه؛ ولكن السلطات السودانية ترفض إرسال الدفعة الثانية بعد رفع أسعار الدولار»، وتساءلت: «أين بنود الاتفاقية؟»
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