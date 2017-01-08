أذاع الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مكالمة تليفونية مسربة، للدكتور محمد البرادعي، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع الكاتب عز الدين شكري

وطالب الكاتب عز الدين شكري البرادعي بضرورة التواجد في ميدان التحرير؛ لرغبة الشباب، مضيفا: «الشباب بيقولوا فين الدكتور البرادعي؟ وعاوزينك تصلي وتقعد شوية.. بدأ يتردد إن البرادعي أشعل الثورة ثم ذهب إلى رحلة تنزه في الخارج».فيما رد البرادعي: «لو عرفوا يضمنوا لي فرصة أن أدخل في أمان.. أنا خايف أتعب.. أنا كنت هموت.. مشكلتي يوم ما نزلت ميدان التحرير، كنت هتخنق، ومش بحب الزحمة».