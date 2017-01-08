سحق فريق باريس سان جيرمان بسباعية نظيفة فريق باستيا، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب حـديقة الأمراء، ضمن مباريات دور الـ 32 بكأس فرنسا

أحرز أهداف باريس سان جيرمان في شباك باستيا كلامن كريستوفر نكونكو وتياغو سيلفا وارديان رابيو وأنخيل دي ماريا وجوليان دراكسلر ولوكاس مورا.