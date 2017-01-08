حوّل فريق نابولي تأخره إلى فوز قاتل بثنائية مقابل هدف أمام فريق سامبدوريا، في المباراة التي أقيمت على ملعب سان باولو، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي

أحرز أهداف نابولي، مانولو جابياديني ولورينزو تونيلي، بينما أحرز هدف سامبدوريا الوحيد هساي في مرماه.