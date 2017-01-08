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بالفيديو.. إشبيلية يفوز برباعية على ريـال سوسيداد
08
يناير
2017
00:46 AM
محا فريق إشبيلية آثار الهزيمة أمام ريـال مدريد، بالفوز برباعية على ريـال سوسيداد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب انويتا، ضمن الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسبانيوأحرز أهداف إشبيلية في شباك ريـال سوسيداد كل من وسام بن يدر «ثلاثة أهداف» وبابلو سارابيا «هدف».
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