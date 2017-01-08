محا فريق إشبيلية آثار الهزيمة أمام ريـال مدريد، بالفوز برباعية على ريـال سوسيداد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب انويتا، ضمن الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني

وأحرز أهداف إشبيلية في شباك ريـال سوسيداد كل من وسام بن يدر «ثلاثة أهداف» وبابلو سارابيا «هدف».