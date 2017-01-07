قال الدكتور محمد البرادعى، نائب رئيس الجمهورية السابق،: «والدى من مواليد كفر الزيات مسقط رأس العائلة، انتقل إلى القاهرة وعمل موظفا في هيئة الأوقاف، والعائلة كلها تخرجت من كلية الحقوق وولدت في منطقة الدقى بالجيزة»

وأضاف خلال الجزء الأول من حواره ببرنامج «وفي رواية أخرى» المذاع على «التليفزيون العربي» تقديم خالد الغرابلي: «لما دخلت كلية الحقوق كان عدد الدفعة ألف طالب في عام 1958، ولما زرت الكلية منذ سنوات اكتشفت أن الدفعة 30 ألفا بنفس الإمكانات».وأوضح: «والدى كان يقبل الاختلاف في الرأي وكان قائم على الاحترام المتبادل»، لافتا: «اللى كان يجمع بينى وبينى والدى حب عيشة الحرية ومشكلتنا في العقل والقيم وغياب المعرفة وليست مال».وأكد: «أتمنى أن نرى حياة اقتصادية كريمة وعدالة اجتماعية وجمال عبد الناصر حافظ على تلك المفاهيم ولكن التنفيذ لم يكن جيدا لأنه سلب الشعب المصرى من حريته ونصب نفسه قائد أوحد».