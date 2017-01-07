قال الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق: إن توقيت ظهوره غير مقصود، وأنه اختفى عن الإعلام لمنح الفرصة للآخرين، مضيفا: «كنت هبقى سعيد لو أن وجهة النظر الأخرى صحيحة، ووجهتي خطأ، ولكن ثبت العكس، نحن وصلنا لمرحلة ذبح الآخر»

وأضاف البرادعي، خلال الجزء الأول من حواره ببرنامج «وفي رواية أخرى» المذاع على «التليفزيون العربي»: «وصلت إلى قناعة أن كل شخص يجب أن يتكلم، ويساعد ولو بـ1%، والعالم العربي يدمر نفسه بنفسه، والقيم اختفت، وتحولت إلى كراهية، وأنا هاتكلم، فالفكر أقوى من الفعل، ومشكلة مصر والعالم العربي غياب الفكرة وتنفيذها».وأوضح: «لن أدخل في تفاصيل، ولكن العالم العربي لن ينصلح بدون مصر، وهل سنظل ننظر لأنفسنا كبشر، بعد ما يحدث في سوريا؟»