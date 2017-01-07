أكد النائب أحمد الطنطاوي، أن موافقة البرلمان على اتفاقية جزيرتى تيران وصنافير ستكتب شهادة وفاته سياسيًا، وأنه يشارك وعدد كبير من زملائه في البرلمان في مناقشة الاتفاقية انطلاقًا من قناعته بمصرية الجزيرتين

وأضاف أحمد الطنطاوي، خلال حواره ببرنامج |الحياة اليوم| تقديم الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية |الحياة|، أن هناك خطا أحمر وهو عدم التصويت على اتفاقية تيران وصنافير إلكترونيًا لأن البرلمان من قبل أسقط عضوية نائب بالتصويت بالنداء على كل عضو باسمه، مع إذاعة جلسات مناقشة الاتفاقية على الهواء مباشرة.