علقت الدكتورة سمية الألفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، على واقعة تعرض طفل بدار رعاية للأيتام بالتجمع الخامس للتعذيب بالماء المثلج على يد مشرفة الدار، مؤكدة أنه تم إحالة المشرفة إلى النيابة ووقف الإدارة المسئولة بالدار عن العمل

وأشارت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج |90 دقيقة|، المذاع على قناة |المحور|، تقديم معتز الدمرداش، أن وزارة التضامن الاجتماعي تلقت بلاغا بتعذيب الطفل بالماء البارد العاشرة صباحا وبدأ التحقيق في الواقعة في الحادية عشر صباح، لافتة إلى أن طفل التعذيب بالماء البارد يبلغ 6 سنوات وتم نقل جميع الأطفال بدار الأيتام لأماكن بديلة جيد التدفئة في أكتوبر والمهندسين.وأوضحت: أن هناك مشروع بتكلفة 23 مليون جنيه لتطوير دور رعاية الايتام والمسنين سواء على المستوى الإنشائي أو مستوى تدريب القائمين على الإشراف بتلك الدور خلال الفترة المقبلة.وتابعت: نحقق مع مشرفة دار الايتام بالتجمع الخامس ونشكر أميرة عبداللطيف على كشف الواقعة، مشيرة إلى أن المشرفة قليلة الخبرة ولا تحمل شهادة جامعية.