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بالفيديو.. البرادعي يسب منى الشاذلي بلفظ خارج
07
يناير
2017
21:48 PM
أذاع الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه |على مسئوليتي|، المذاع على قناة |صدى البلد|، مكالمة تليفونية مسربة للدكتور محمد البرادعي، المدير العام السابق للوكالة الدولية، مع سيدة مجهولة، وتجاوز فيها بحق الإعلامية منى الشاذلي، وسبها بلفظ خارج، مضيفًا: |لا أثق في تلك الشخصيات ولا أعرف اتجاهاتهم أو ميولهم وأيدلوجياتهم|وأشاد البرادعي، خلال المكالمة التليفونية المسربة، بالإعلاميين يسري فودة وإبراهيم عيسى، بسبب دورهما بثورة 25 يناير، وهجومهما على الدولة المصرية.
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