أذاع الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه |على مسئوليتي|، المذاع على قناة |صدى البلد|، مكالمة تليفونية مسربة للدكتور محمد البرادعي، المدير العام السابق للوكالة الدولية، مع سيدة مجهولة، وتجاوز فيها بحق الإعلامية منى الشاذلي، وسبها بلفظ خارج، مضيفًا: |لا أثق في تلك الشخصيات ولا أعرف اتجاهاتهم أو ميولهم وأيدلوجياتهم|

وأشاد البرادعي، خلال المكالمة التليفونية المسربة، بالإعلاميين يسري فودة وإبراهيم عيسى، بسبب دورهما بثورة 25 يناير، وهجومهما على الدولة المصرية.