قال اللواء حمدى بخيت، عضو مجلس النواب، إنه لا توجد وثيقة قانونية واحدة تثبت مصرية جزيرتى تيران وصنافير، وأنه لا يجوز أن تؤخذ القضايا الدولية على محمل الحماس من قبل بعض المسئولين والمواطنين

وأضاف خلال حواره ببرنامج |الحياة اليوم| تقديم الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية |الحياة|، أن ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية ضرورة لتحديد الاكتشافات البترولية والغاز، وأنه لا يجوز التقاضى حول الاتفاقية قبل تصديق البرلمان عليها.وأشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا هي المنوط بها فقط في الفصل في الأمور السيادية.