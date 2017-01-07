انتهت بريستون نورث ايند والارسنال، بفوز الأخير بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب ديبدايل ضمن مباريات دور الـ64 من كأس الاتحاد الإنجليزي

وأحرز كالوم روبينسون لاعب بريستون نورث ايند الهدف الأول في مرمى أرسنال بالدقيقة 7، وأحرز آرون رامزي لاعب الارسنال هدف التعادل في بريستون نورث ايند بالدقيقة 47، بينما أحرز جيرو هدف الفوز القاتل بالدقيقة 90 من عمر المباراة.بهذا الفوز يصعد ارسنال إلى دور الـ 32 ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.