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بالفيديو.. قائد مانشستر يتعرض لموقف محرج في ليلته التاريخية
كتب- عمر قورة: احتفل النجم الإنجليزي واين روني، قائد مانشستر يونايتد، بمعادلة الرقم المسجل باسم بوبي تشارلتون كأفضل هداف في تاريخ النادي بـ249 هدفًا، في المباراة التي التقى فيها الشياطين الحمر مع فريق ريدنج، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي
ونقلت الكاميرات التلفزيونية رفض مدافع ريدنج طلب |الجولدن بوي| بتبادل القمصان معه بعد نهاية المباراة أثناء مصافحة اللاعبين، بفوز مانشستر يونايتد بنتيجة (4-0) على ملعب |أولد ترافورد| بدور الـ64 من المسابقة، وبدا جيورجي إيفانز أنه يقول |لا شكرا| لقائد منتخب إنجلترا.
وأثار الفيديو الجدل بين جماهير الكرة الإنجليزية بعد انتشاره على صفحات التواصل الاجتماعي، يبدو أن اللاعب كان حزينا بسبب خسارة اللقاء وخروج فريقه من المسابقة، في حين ظن البعض الآخر أن لاعب مانشستر سيتي السابق، في الفترة من 2003 حتى 2013، رفض تبادل قميصه مع لاعب من صفوف الغريم التقليدي.
يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه صحيفة |صن| البريطانية أنه تبين لاحقا أن إيفانز رفض خلع قميصه أمام الكاميرات داخل المستطيل الأخطر بعيدا عن أنظار المشجعين، ليتبادل الثنائي القمصان في النفق المؤدي لغرفة خلع الملابس.
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