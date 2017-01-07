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برلماني: سائح «الكبوت» كان هيكلفنا كتير لو حصله حاجة
07
يناير
2017
18:49 PM
قال النائب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة بمجلس النواب: إن صورة السائح واقفا على سلالم السيارة «الكبوت»، قد يكون لها اَثار سلبية على مصر، في حال سقوطه وإصابته، مضيفا: «لو كان حصله حاجة كان هيكلفنا كتير»وأشار إدريس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «عين على البرلمان»، إلى أن وزارة الداخلية ليس من سلطاتها منع السائح من ركوب سيارات «الكبوت» أو إجبار سائقي تلك المركبات على منع السائحين من ركوبها، داعيا المسئولين لوضع ضوابط حازمة؛ لحماية السائحين من المخاطر. وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا صورة لسياح، أثناء ركوبهم سيارة «كبوت».
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