قالت الكاتبة وعضو البرلمان لميس جابر: إن قرار تعويم الجنيه تأخر، لكن كان ينبغي على الحكومة، أن تؤجل التعويم لمدة شهرين؛ حتى يتم ضبط السوق

وأضافت لميس جابر، خلال حوارها ببرنامج «صالة التحرير» تقديم الإعلامية «عزة مصطفى» والمذاع على فضائية «صدى البلد»: إن نصف غلاء الأسعار يتحمله التجار، وأن ضبط الأسعار مسئولية الحكومة المرتبكة والضعيفة، ولابد من وجود رقابة شديدة ومُحكمة على التجار والأسعار، خاصة أنها تتلقى شكاوى عديدة من المواطنين، وقال لها أحد المواطنين: إن البصلة الواحدة سعرها وصل لجنيه.