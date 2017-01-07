قال الشيخ إسلام النواوى أحد علماء وزارة الأوقاف ردًا على رسالة بأن الحكومة والبرلمان يحلفون اليمين بقوله: |إن كل المسئولين لا بد أن يعرفوا أن الله رقيب عليهم، وأنهم لا بد أن يعلموا أن حلف اليمين يكون أمام الله وأنهم مسئولون عن ذلك، وأن المسئول الذي يفعل شيئا خطأ فهو في خصومة مع الله|

وأضاف النواوي خلال برنامج |الموعظة الحسنة| المذاع على فضائية دريم: |أن المسئولين في الحكومة والبرلمان جاءوا ليسيروا أحوال الناس ولفتح المصانع وتشغيل الناس، وليس للحصول على تأشيرة لأولادهم لتوظيفهم|.