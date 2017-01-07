قال اللواء هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، إن نظام الامتحانات الجديد في الثانوية العامة متبع في العالم أجمع، وسيواجه الغش الإلكتروني، مؤكدًا أن أسلوب امتحانات الثانوية العامة الجديد سهل وبسيط

وأوضح أباظة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج |عين على البرلمان|، المذاع على قناة |الحياة|، أن أسلوب امتحان الثانوية العامة الجديد يتضمن 4 ورقات فقط، مشيرًا إلى أنه سيتم إجراء امتحانات تجريبية للطلاب على نظام الامتحانات الجديد.وأثار إعلان الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن نظام امتحانات الثانوية العامة سيشهد هذا العام تطبيق نظام |البوكليت| والذي يعتمد على ضم ورقتي الأسئلة والإجابات في ورقة كراسة واحدة، جدلًا كبيرًا حول مدى نجاح الوزارة في تطبيقه، وما مدى مساهمة هذا النظام في القضاء على مشكلات الثانوية العامة.